Giustizia | audizioni sulla separazione delle carriere

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) ROMA – Giovedì 25 gennaio la Commissione Affari costituzionali della Camera, nell’ambito dell’esameproposte di legge in materia digiudicante e requirente della magistratura, svolgerà le seguenti: Enrico Scoditti, consigliere della Corte di Cassazione (in videoconferenza); Armando Spataro, già procuratore della Republica presso il Tribunale di Torino; Mariaflora Di Giovanni, presidente dell’Unione nazionale giudici di pace (Unagipa). L’appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv, a partire dalle 14.15, come fa sapere una breve nota diffusa dall’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

