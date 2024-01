Giulia Nati | video dell’influencer con flebo di Hermes | cosa è successo

“Lui è stato il primo a credere in me”, racconta Giulia Nati in un’intervista rilasciata a La Nazione nel 2018. Imprenditrice precoce, nel 2015 fonda il maschio Giulia N Couture specializzato in ...Si tratta di Giulia Nati, fashion designer e digital entrepreneur che su Instagram conta un milione di followers, il motivo per cui sta facendo discutere Si è lasciata immortalare senza sensi a letto ...Il video provocatorio di un’influencer indigna i Vip ma soprattutto i pazienti oncologici che la prendono malissimo ...