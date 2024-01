Giulia Nati | l’influencer che si fa le flebo con le borse griffate

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1991Città: ViareggioPiattaforme: Instagram, TikTokCategoria: Influencer Chi èè un’influencer nata a Viareggio nel 1991. A 17 anni si trasferisce a Milano per inseguire la sua passione per il mondo della moda. Lì frequenta l’Accademia del Lusso per poi continuare con il Polimoda a Firenze. Proprio a Firenze conosce il futuro marito Christian Bruschi, con il quale inizia una relazione nel 2017. “Lui è stato il primo a credere in me”, raccontain un’intervista rilasciata a La Nazione nel 2018. Imprenditrice precoce, nel 2015 fonda il maschioN Couture specializzato in scarpe e accessori di moda che oggi vanta centinaia di sedi in tutta ...