Giulia Nati | bufera social Attaccata con la flebo alla borsa di lusso | lo sdegno di Carolina Marconi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2024 –, viareggina di nascita, ha trovato il modo di far parlare di sè. L’influencer da un milione di follower è finita nellaper aver postato suiun reel (di fatto un video) che la ritrae a letto, con la mascherina dell’ossigeno sul volto e il rumore dei macchinari tipici di una stanza d’ospedale. In più, ed è la cosa che ha fatto scalpore, unacollegata a unadigriffata Hermès. Appoggiate sul comodino una serie di borse più piccole, sempre della stessa – costosissima – marca. Tanti i commenti critici nei confronti della, che dopo l’esperienza a Milano è tornata a studiare al Polimoda. Fra questi quello di, ex concorrente del ...

Immediata la reazione dei suoi follower, che non hanno perso tempo per esprimere il proprio dissenso a proposito della trovata social della Nati.Influencer, imprenditrice digitale, moglie e mamma: ecco chi è Giulia Nati, la giovane che su Instagram conta un milione di follower e che, in questi giorni, è finita al centro della polemica per un ...L'influencer Giulia Nati ha irritato i suoi follower con un video in cui si mostra a letto attaccata a una "flebo" di borse di lusso ...