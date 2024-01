Giulia Cecchettin | petizione contro il legale di Filippo Turretta | «Rinunci alla difesa | non si può stare con la vittima e con il carnefice»

Il 2023 è stato una canzone triste e arrabbiata per le donne «Se ripenso a Caivano o a Giulia Cecchettin penso che sia stato un anno difficile non solo per le donne, ma per il Paese. E quel 25 ...La campagna su Change.org con 163 firme: «O Caruso rinuncia alla difesa o l’Università si dissoci dalla scelta di difendere un assassino». La rettrice Mapelli: «Nessuna dissociazione, il professore ha ...La scrittrice insieme ad Annalisa Camilli ha lanciato l’iniziativa «Unite. Azione letteraria» per denunciare la violenza di genere. Dice: «Parliamo a tutte, tutte le donne sono state vittime di violen ...