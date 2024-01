Giovane operaio precipita dal tetto | è grave

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Agliana (Pistoia), 24 gennaio 2024 – Pauroso infortunio ieri mattina, poco dopo le nove, nella sede di un’azienda in località Le Querci dove un uomo di 31 anni èto daldel fabbricato ed è stato trasportato al pronto soccorso di Careggi in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Il, che è residente a Prato, si trovava suldel capannone quando ha appoggiato un piede, forse inavvertitamente, sulla superficie di un lucernario che non ha retto al peso e si è rotto determinando la caduta dell’uomo all’interno dell’edificio. Caso ha voluto che non sia caduto su uno dei macchinari presenti nella fabbrica, ma sulla pavimentazione perché altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere anche peggiori. L’allarme è stato dato immediatamente dalle persone che stavano operando all’interno del ...