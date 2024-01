Giorno della Memoria Salta la corsa simbolo per motivi di sicurezza

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Perdinon abbiamo potuto organizzare la maratona. Sono liberi di manifestare coloro che alzano il braccio per il saluto romano e lo squadrismo dei centri sociali, quasi tutelati da una libertà costituzionale. È aberrante che la cittadinanza non possa correre liberamente. È un impegno di coerenza su cui chiediamo attenzione". Lo ha detto la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni, alla presentazione delle iniziative delpatrocinate dalla Presidenza del Consiglio, spiegando che per l’organizzazione erano state coinvolte "due cittàCalabria". "Avevamo già organizzato la maratona, poi abbiamo capito che era troppo pericoloso, i comuni non volevano rischiare di ...

La mistica e beata Anna Katerina Hemmerich ci rivela come è avvenuto lo sposalizio di Maria e Giuseppe , che per un’antichissima tradizione si ... (lalucedimaria)

Il Movimento degli studenti palestinesi ha convocato per il Giorno della memoria, sabato 27 gennaio, a Roma , un corteo per «smascherare le ... (open.online)

Gli studenti saranno protagonisti della Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell'olocausto. Letture, spettacoli teatrali e una marcia sono in programma per onorare la memoria delle vittime ...giorno di inizio torneo del tabellone principale. L'edizione 2024 sarà ancora una volta con un montepremi al rialzo per il primo slam della stagione: con 86,5 milioni di dollari australiani (circa ...PORTO TOLLE (ROVIGO) - Ieri è stato il giorno del popolo del Delta a Venezia ... Una delegazione è quindi salita per consegnare al rappresentante della Regione la relazione che è stata successivamente ...