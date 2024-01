Giorno della Memoria | no della comunità ebraica a corteo pro-Palestina | “Una sconfitta per tutti”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La decisione di autorizzare una manifestazione pro-a Roma il 27 gennaio, coincidente con il, ha suscitato una forte reazione da parte. Il presidentedi Roma, Victor Fadlun, ha espresso il suo disappunto, dichiarando: “La manifestazione pro-a Roma indetta per il 27 gennaio,, sarebbe unaper. Non capiamo come sia stato possibile concedere l’autorizzazione in una ricorrenza che è internazionale, per di più nel contesto del 7 ottobre, ...