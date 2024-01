Giorno della Memoria | il programma delle iniziative a Pisa

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 - Sabato 27 gennaio si celebra il, istituito con la legge del 20 luglio 2000 dal Parlamento italiano che ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio giornata di commemorazionevittime dell'Olocausto durante la Seconda guerra mondiale. Per celebrare la ricorrenza il Comune di, in collaborazione con Prefettura, Provincia die Comunità Ebraica di, ha organizzato un significativodiche si svolgeranno a partire da domani, giovedì 25 gennaio. “In moltedeldi questa Giornata 2024 c'è il diretto coinvolgimento...

L’associazione 7ottobre, sorta per contrastare l’antisemitismo in particolare riferimento agli episodi sorti durante il conflitto ... (ilcorrieredellacitta)

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n.245 del 24 gennaio in cui si ricordano gli eventi per celebrare la Giornata della ... (orizzontescuola)

Al Teatro di Rifredi , per celebrare il Giorno della Memoria , da venerdì 26 a domenica 28 gennaio torna L’amico ritrovato di Fred Uhlman , adattato ... ()

È incentrato sul ritorno dell’antisemitismo il messaggio del l’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar, in occasione del Giorno della Memoria . ... (open.online)

Nel giorno della Memoria , il 27 gennaio, il Movimento degli studenti palestinesi ha organizzato a Roma un corteo per la Palestina . L’evento partirà ... ()

E a tutti gli appassionati di sport che, a differenza degli hooligans digitali, ogni giorno scelgono di sostenere la propria squadra tifando legalmente.” DAZN commenta con favore la sentenza della ...I mini market dovrebbero chiudere tutti i giorni alle 20:00 e riaprire il giorno dopo. “Partiamo con questa raccolta ... dei minimarket dalle 22 di sera alle 20 per restituire parte della legalità, ...Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione ... Una volta l’anno ne comperavano nei paesi della costa quanto bastava per lavorare.