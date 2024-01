’Giornata della memoria’ La città omaggia i martiri

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) GUALDO TADINO – Diverse le iniziative per celebrare la Giornatamemoria del 2024. Le organizza il Comune. Si inizia sabato 27 gennaio con la prosecuzione del progetto delle "Pietre d’inciampo", iniziato 4 anni fa, con le collocazioni in memoria dei fratelli Filippetti, di Nello Saltutti, Silvio Biscontini, Secondo Bazzucchi, Germano Gaudenzi, Francesco Stella e Antonio Provvedi; quest’anno ad essere ricordati saranno Nello Mendichi e Secondo Tacchi, per i quali saranno incastonate due pietre d’inciampo nella piazza Soprammuro: il soldato Mendichi era nato nel 1923 ed è deceduto per malattia ad Heppenheim (Germania) in un campo di concentramento nel 1944; Tacchi, anche lui soldato, nato nel 1920, è deceduto a Wustegiersdorf (Polonia) per malattia in un campo di concentramento nel 1944. La cerimonia ufficiale è prevista per le 11.30 in piazza Soprammuro, con la ...