Giornata della memoria | al Museo ilCartastorie esposti quotidiani e documenti sulle leggi razziali

Alle ore 20:30, allo Stadio "Nicola Ceravolo", andrà in scena la sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B ... con una lesione di grado lieve-moderato (1°-2°) della ...Roma, 24 gen – “Oggi è la Giornata mondiale per l’educazione: una giornata importantissima dedicata a uno di quei diritti fondamentali non solo per lo sviluppo della persona umana, ma per lo sviluppo ...Su il sipario al teatro Andrea Parodi di Porto Torres dove, sabato 27 gennaio alle ore 21, l’associazione “La Camera Chiara” organizza un evento speciale per la Giornata della Memoria. In scena lo spe ...