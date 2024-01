Giornalismo napoletano in lutto per la morte di Renato Rocco

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)inper l’improvvisa scomparsa di, 71 anni, decano dei cronisti napoletani. E’ stato stroncato da un infarto mentre si trovava in casa con i figli, Edoardo ed Antonio, che hanno perso la loro mamma, Alessandra Origo, anche lei giornalista, il 3 novembre scorso.era conosciuto e apprezzato per il suo lavoro decennale in diverse testate ma anche per l’impegno sul versante associativo della categoria. I funerali si terranno domani alle 16 alla parrocchia di San Vincenzo Pallotti in via Manzoni, 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.