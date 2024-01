Giorgia Meloni alla Camera per il Question time Scintille con Conte sul Superbonus | Schlein | «Distruggete il diritto alla salute»- Video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sono molto diversi i temi che la premierha affrontato a Montecitorio nel corso del. Dsituazione di GazaMagneti Marelli, dSanità all’Ecofin. E, soprattutto, il confronto è stata l’occasione per una doppia sfida, prima con Giuseppe(intervenuto in replica su una interrogazione del Movimento) e quindi con la segretaria Pd Elly. Il primo tema è proprio il conflitto tra Israele e Palestina e l’impegno italiano in direzione della pace, posto da Nicola Fratoianni (Avs): «Il riconoscimento dell’autorità palestinese non può essere chiesto unilateralmente. L’Italia deve impegnarsi su una road map che conduca a due popoli per due ...