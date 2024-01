Gigi Riva | passione lilla Dai primi gol alla festa | Al Legnano auguro sempre di vincere

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)(Milano) "Ho iniziato qui. Cosaal? Di". È stata l’ultima uscita pubblica di. Poche parole, al telefono, lo scorso aprile, nella serata in cui la città e tanti nomi illustri del calcio festeggiavano i 110 anni dell’Ac1913. L’allora direttore sportivo del, Eros Pogliani, tra i promotori di quellaal teatro Tirinnanzi, non si nasconde: "Mi sono commossonotizia della scomparsa di: ci ha onorato della sua presenza, intervenendo per alcuni minuti durante la serata in cui abbiamo ricordato i 110 anni di storia della società di cui lui rimarrà peruna leggenda, ...

Siena, 24 gennaio 2024 – Con Gigi Riva ricordo di averci avuto a che fare per qualche settimana - era il 1968 - alla compagnia atleti alla Cecchignola a Roma. Ero arrivato lì per il servizio militare, ...Gigi Riva, Ranieri: "Mi chiamò prima di Bari-Cagliari per dire ai ragazzi che dietro di loro c'era tutta la Sardegna".Scrivere un ricordo di Gigi Riva è complicato perché è tanta la paura di cadere in luoghi comuni o in una retorica trita e ritrita. Ed è proprio quello che lui ...