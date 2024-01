Gigi Riva | oltre 30mila persone a Cagliari per i funerali | il lungo applauso all’arrivo del feretro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), secondo la stima della Questura, si sono assiepate nel piazzale davanti alla basilica di Nostra Signora di Bonaria, a, per l’ultimo saluto a. Bandiere, striscioni, sciarpe, cartelli, fiori. E tante lacrime: un immenso tributo di affetto dal suo popolo a un campione amatissimo in ogni angolo della Sardegna. Unha accolto l’arrivo delL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tg1 e Tg2 hanno dedicato alla Morte di Gigi Riva uno spazio molto ampio, forse esagerato. L'articolo Morte Gigi Riva pretesto per i Tg per solita ... (lucascialo)

Bandiere dell'Italia, d'Europa e della Figc sono state esposte a mezz'asta davanti alla sede della Federcalcio in segno di lutto nel giorno dei funerali di Gigi Riva, capocannoniere della nazionale ...C'è anche un omaggio floreale dell'attrice Paola Cortellesi per i funerali di Gigi Riva: si tratta di una composizione con un centinaio di rose sistemate a forma di cuore. Altre corone sono state port ...Funerali Gigi Riva: nella Basilica di Bonaria di Cagliari si tengono le esequie dello scomparso Gigi Riva, passato alla storia come Rombo di Tuono Presso la Basilica di Bonaria a Cagliari si tengono i ...