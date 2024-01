Gigi Riva | l’arcivescovo di Cagliari | “corri in cielo come dopo un gol”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Grandissima emozione per l’ultimo saluto a, indimenticabile ex calciatore die Nazionale italiana. “Lo sportvita, arte, disciplina, passione condivisa, che non si può comprare. Lo sport è gioia, dono del Creatore: tutto questo si celebra in, i meriti sportivi e la grandezza dell’uomo, non sorprende la presenza oggi di tanti amici a ammiratori”. È iniziata così l’omelia deldi, Giuseppe Baturi. “Sono molte le immagini di questi giorni che celebrano la bellezza e la potenza di, la sua esultanza con le lunghe braccia aldi nuovo e tieni ancora alte le tue braccia ale guarda in alto, ...