Gigi Riva | il pittore Mangone ricorda un’icona del calcio di tutti i tempi con le sue tele

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Con la scomparsa di, il cuore di ogni sardo ha vibrato come una fucilata, lasciando un vuoto profondo e indescrivibile. In ogni singola casa della Sardegna, sembra che si sia spenta una luce, un legame fraterno,che ha segnato la vita di intere generazioni. Il grande campione, simbolo di unpulito e romantico, dove l’impegno e la passione sono visibili in ogni giocata,ha rappresentato molto più di un semplice atleta. Pergli italiani, e per coloro che hanno vissuto ilcon autenticità, è stato un vero e proprio idolo. A esprimere il proprio omaggio a questo straordinario protagonista dello sport italiano è ilFernando Alfonso: artista animato da sempre ...