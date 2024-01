Gigi Riva | folla oceanica per i funerali a Cagliari

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) –per idi. Il feretro di ‘Rombo di Tuono’ è entrato in chiesa, scortato dai familiari tra gli applausi delle persone raccolte in silenzio sul sagrato della Basilica di Bonaria. Ad accoglierlo tanti grandi campioni del: Zola, Matteoli, Pusceddu, Suazo, Selvaggi, Conti e tanti altri. Il ministro dello Sport Abodi è assieme al presidente del Coni Malagò. Buffon e Spalletti guidano la delegazione azzurra, con loro anche Tardelli, Cannavaro, Peruzzi e Amelia. Poi Claudio Ranieri con Cossu, Muzzi e tutti i giocatori della prima squadra. A lato Pisacane con la Primavera e le giovanili del. In una navata laterale centinaia di sindaci da tutta la Sardegna con un monitor a loro ...

Un cuore di rose rosse per Gigi Riva. Così Paola Cortellesi ha voluto omaggiare "rombo di tuono", il campione scomparso nella serata di lunedì 22 gennaio 2024, nel giorno dei suoi funerali a Cagliari. Un tributo importante per Gigi Riva, folla oceanica al funerale del grande calciatore scomparso a 79 anni. Il sagrato della Basilica di Bonaria è stato invaso da migliaia di persone, montagne di fiori.