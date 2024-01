Gigi Riva | è il giorno dei funerali | Buffon in lacrime | la folla di Cagliari accoglie il feretro

La camera ardente e i funerali solenni : l'ultimo saluto a Gigi Riva Nel pomeriggio la cerimonia per rendere omaggio al mito del calcio italiano. Presenti il ministro per lo Sport Abodi, il presidente del Coni Malagò, ... (ilgiornale)

Mad in Italy arriva in TV. Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci - Gigi e Ross Mad in Italy, Elisabetta Gregoraci, Gigi e Ross presentano in conferenza stampa il nuovo programma di Rai Due Mad in Italy, arriva lunedì 29 ... (gossipitalia.news)

Mad in Italy arriva in TV. Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci - Gigi e Ross Mad in Italy, Elisabetta Gregoraci, Gigi e Ross presentano in conferenza stampa il nuovo programma di Rai Due Mad in Italy, arriva lunedì 29 ... (361magazine)

La Russa ricorda Gigi Riva e cita la canzone di Leo Valeriano “Il coraggio di dire di no” Per ricordare Gigi Riva, il presidente Ignazio La Russa prende in prestito le note di Leo Valeriano, cantautore icona della destra anni Settanta. ... (secoloditalia)