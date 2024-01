Germania bloccata per sei giorni | il maxi sciopero che inguaia Scholz e l' Ue

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Da alcune ore è iniziato unolungo seisui trasporti ferroviari della. Ripercussioni per l'economia tedesca, ma non solo

Dopo la Romania, la Polonia e la Germania ora è il turno delle associazioni di categoria della Francia, che da qualche giorno bloccano con i loro trattori l'accesso ad alcune strade e autostrade del ...L’Unione europea si trova di fronte a una crescente protesta degli agricoltori italiani, che si uniscono a quelli presenti in altri Paesi come Germania e Francia per ... Più di 200 mezzi agricoli ...Elezioni europee, l’ascesa della destra populista e le possibili conseguenze su Green Deal, immigrazione e sostegno all’Ucraina.