Germania | 6 giorni di sciopero treni

La sua diagnosi shock ha fatto seguito alle faticose visite di Stato in Francia, Germania e Kenya nel 2023 ... e si prevede che vi rimarrà per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni in totale mentre ...Dalle ore 2 di questa notte la Germania è completamente paralizzata per quel che ... che paralizzerà l'intera nazione per ben sei giorni concludendosi soltanto alle ore 18 di lunedì 29 gennaio.La sua diagnosi choc ha fatto seguito alle faticose visite di Stato in Francia, Germania e Kenya nel 2023 ... e si prevede che vi rimarrà per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni in totale mentre si ...