Gentile | «Inter | con la Fiorentina difficile! Fase cruciale del campionato»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’, domenica sera, sfiderà la. La squadra di Inzaghi al ‘Franchi’ non avrà a disposizione Barella e Calhanoglu squalificati. Il commento di Riccardodagli studi di Sky Sport DIFFICILE – Riccardosi sofferma su, indicando le possibili insidie per la squadra di Inzaghi: «Calhanoglu e Barella sono i titolari inamovibile. È vero che Frattesi, quando entra ogni tanto fa gol, lui lo ha nel dna il vedere la porta, però l’che sino ad ora è stata eccezionale per il calcio proposto, gioca meglio rispetto all’anno scorso, nel complesso vediamo una squadra che al completo può giocarsela con tutti. Ha un solo difetto, la formazione è quella titolare, standard. Ci sono dei titolari che non si discutono, che da un lato è anche ...