Genova | clochard multato dai vigili perché si rade la barba con l' acqua di una fontanella pubblica

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GEN - L'alto rappresentante Ue Josep Borrell ha messo in guardia che le elezioni di quest'anno in tutto il mondo saranno un "obiettivo primario" per Paesi come la Russia che cer ...Trenta senzatetto hanno perso la vita dall’inizio del nuovo anno. In poco più di venti giorni trenta vittime di stenti e freddo. Un dato allarmante che non risparmia Nord, Sud e centro della Penisola.Genova. La Liguria si conferma una delle regioni italiane con il maggior numero di persone senza dimora decedute in strada. Nel corso del 2023, infatti, sono state 23 le persone che hanno perso la ...