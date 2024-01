Genoa | Gudmundsson meglio di Chiesa | Kvara | Dybala e Leao

Il Genoa supera all'Arechi la Salernitana , nel match valido per la ventunesima giornata e lo fa con due gol dei due giocatori più... (calciomercato)

Sono 17 le norme che compongono il regolamento del gioco del calcio. A volte però ad esse se ne aggiungono altre non scritte. Leggi tacite... (calciomercato)

Le parole di Albert Gudmundsson , attaccante del Genoa , sul diverbio con Mateo Retegui per il calcio di rigore Albert Gudmundsson è tornato a ... (calcionews24)

Sono tre i calciatori della Salernitana fermi per infortunio e che rischiano di saltare anche la sfida contro la Roma: Dia, Pirola e Fazio. Il giovane difensore lombardo migliora ma potrebbe comunque.Il ko col Genoa, però, rischia di frenare ulteriormente le operazioni in entrata. La proprietà sa che, purtroppo, il rischio retrocessione c'è e appesantire il monte ingaggi con la possibilità di ...Inter-Juventus infiamma anche il mercato. In attesa della grande sfida di domenica 4 febbraio, il mercato rinfocola la perenne rivalità.