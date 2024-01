Gaza | Meloni | “Due popoli | due stati? Non condivido la posizione di Netanyahu | è soluzione giusta Cureremo bambini palestinesi”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Il popolo palestinese ha diritto a uno Stato indipendente, sicuro, è unae necessaria, non solo nell’interesse deima anche nell’interesse di Israele. Ed è la ragione per la quale posso dire che nonlarecentemente espressa dal primo ministro israelianosulla materia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgiarispondendo a una domanda del deputato Fratoianni durante il question time alla Camera. La premier ha anche annunciato l’arrivo in Italia di alcuni, che riceveranno le cure nei nostri ospedali. “Siamotra i pochissimi ad aver agito immediatamente e concretamente mandando aiuti a. Approfitto ...

