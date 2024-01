Gaza | Israele | uccisi 100 miliziani di Hamas a Khan Yunis

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L'esercito diha affermato ieri sera di aver ucciso oltre 100dinelle ultime 24 ore durante i combattimenti in corso nell'area ovest di, nel sud della Striscia di. "Le truppe sul terreno stanno continuando la loro missione con determinazione", hanno affermato le Forze di difesa israeliane (Idf) dopo che un'esplosione ha ucciso 21 loro soldati in quello che è stato l'episodio più mortale per l'operazione di terra israeliana nella Striscia. "Le nostre forze - ha spiegato in conferenza stampa il portavoce delle Idf, Daniel Hagari - stanno continuando un'ampia offensiva controovest, una delle principali roccaforti di. Questa è un'area complessa, densamente popolata, e molti ...

Il giorno più sanguinoso per la Striscia di Gaza: 195 morti in 24 ore ... Giorno più sanguinoso anche per Israele: 24 soldati uccisi.In Israele, Aviva Siegel, una degli ostaggi liberati da Hamas, ha denunciato dinanzi alla Knesset che nei tunnel sotto la Striscia di Gaza vengono violentate le donne e anche gli uomini ancora in ...Israele dal canto suo ha ribadito che non accetterà un accordo per il cessate il fuoco che lasci i suoi ostaggi a Gaza o che consenta a Hamas di continuare a governare l'enclave palestinese. Il ...