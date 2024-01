Gautieri | ”Mazzarri è un signor allenatore | il Napoli è in buone mani”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Carmineed ex calciatore allenato da Sarri e che ha giocato conall’Empoli. Queste le sue parole: “Algiocai 4 partite, segnando due gol di cui uno annullato contro la Ternana. Indossavo la maglia numero 10 che conservo a casa.: ”A che punto sono Lazio e? Sicuramente non è la Lazio di Sarri che tutti ci aspettiamo” A che punto sono Lazio e? Sicuramente non è la Lazio di Sarri che tutti ci aspettiamo, perché non ha grandissima continuità anche se secondo me può puntare al 4º posto. Col cambio di modulo e sistema di gioco credo che ilabbia trovato un equilibrio in fase di non possesso perché subisce ...