Gasperini si racconta | «Atalanta | bilancio positivo! Abbiamo potenziale | su Scamacca e Bakker…»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Gian Pierotra obiettivi stagionali, bilanci e voglia di continuare a Bergamo Intervistato da L’Eco di Bergamo, l’allenatore dell’Gian Pierosi èto a 360 gradi tra obiettivi stagionali e come sta vivendo l’annata.STAGIONALE – «Siamo contenti del nostro quinto posto e dei risultati che stiamo ottenendo, ma serve crescere soprattutto negli scontri diretti. La squadra non ha mai deluso:battuto il Milan, pareggiato con la Juve, maperso contro Inter, Fiorentina, Bologna, Napoli e Lazio. Noi vogliamo assolutamente riconfermarci, e ci troviamo in una situazione dovetanti giocatori nuovi: crescendo e rimanendo fedeli ...

Il tecnico dell`Atalanta Gian Piero Gasperini, in un`intervista fiume a L`Eco di Bergamo, racconta cosa lo preoccupa del futuro della squadra bergamasca: `Una cosa.Io non capivo, lo volevo tutto per me perché il tempo per stare insieme non era mai troppo. Andavamo a comprare i dischi in un negozio di via De Gasperi: lui vinili e io i primi cd, ricordo “Gimme ...In occasione della ricorrenza del 27 gennaio l’analisi della scrittrice, esperta di cultura ebraica: “Dinanzi alla nuova ondata di antisemitismo, si addensano ...