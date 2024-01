Gary Graham | morto l’attore di ‘Star Trek’ e ‘Alien Nation’ | aveva 73 anni

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – E'l'attore statunitense, interprete del detective Matthew Sikes nella serie televisiva di fantascienza 'Alien Nation':73. Nell'universo fantascientifico della saga televisiva e cinematografica di 'Star Trek',ha interpretato Tanis, leader della comunità Ocampan in 'Star Trek: Voyager' nel 1995; ha ripreso il ruolo dell'ambasciatore Soval, un ambasciatore vulcaniano sulla Terra, in 'Star Trek: Enterprise', dal 2001 al 2005; ha interpretato il primo ufficiale Ragnar in 'Star Trek: Of Gods and Men' (2007) e 'Star Trek: Renegades' dal 2015 al 2017. Nella serie tv 'Alien Nation' (1989-90)ha interpretato il detective di Los Angeles Matthew Sikes insieme a Eric Pierpoint nel ruolo di ...