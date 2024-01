Garibaldi incontra la sua famiglia | ma Anita sapeva già tutto

Greta Rossetti (US Endemol Shine) Debutto della stagione al sabato per il Grande Fratello 2023 , che arriva alla ventitreesima puntata , e qui su ... (davidemaggio)

In mezzo a tutto questo assistiamo all’incontro tra Marco Maddaloni e il padre, a un momento che vede protagonista l’amicizia tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri e all’offesa di Stefano Miele nei ...Tutti stanchi tranne Beatrice Luzzi, ovviamente. L’attrice « eroina di questa edizione » è sempre attenta, lucida e sagace; è quella che regge il gioco, capace di difendersi dagli attacchi e di creare ...“Continueremo a lavorare per supportare l’ortopedia siciliana in questo difficile periodo che registra una fuga dalla sanità pubblica a vantaggio del privato”. È la denuncia del neo eletto presidente ...