Gare truccate a Trapani | arrestato un deputato regionale del Pd

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip nei confronti deldel Pd, Dario Safina, ex assessore ai lavori pubblici del Comune di, con l’accusa di turbativa d’asta e corruzione. L’ex assessore ai lavori pubblici del Comune di, Dario Safina, è ai domiciliari con l’accusa di turbativa d’asta e corruzione Per Safina sono stati disposti gli arresti domiciliari. Nell’ambito della stessa inchiesta sono indagati anche il direttore generale e il direttore amministrativo della societàServizi spa, che si occupa della raccolta e trattamento dei rifiuti nel capoluogo, per i quali è stato disposto il divieto di dimora nei comuni di ...