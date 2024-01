Gangwon 2024 | oro per la Francia nel gigante maschile Quinto Jonas Feichter

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lo sci alpino prevedeva una sola gara quest’oggi alle Olimpiadi Invernali Giovanili diin Corea del Sud. Si assegnavano le medaglie nele a mettersi l’oro al collo è stato il francese Nash Huot-Marchand, che si è imposto in maniera molto netta, recuperando anche una posizione rispetto alla prima manche e sfruttando l’uscita dello svedese Liam Liljenborg, leader a metà gara. Seconda posizione per il britannico Zak Carrick-Smith, che risale di due posizioni e chiude a 93 centesimi dal vincitore. Sul podio ci sale anche l’austriaco Florian Neumayer (+1.00), che rimonta quattro posti rispetto alla prima manche. Bel recupero anche per il tedesco Leo Scherer (+1.57), che arriva ai piedi del podio dopo essere stato undicesimo a metà gara. Il migliore degli azzurri è stato...

Bellissima e soffertissima medaglia d’oro per Flora Tabanelli nello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 di Gangwon , in ... (oasport)

Lo sci alpino prevedeva una sola gara quest'oggi alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon in Corea del Sud. Si assegnavano le medaglie nel gigante maschile e a mettersi l'oro al collo è stato il ...Flora Tabanelli è medaglia d’oro nello SlopeStyle ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon. La sedicenne emiliana dell’Esercito, già capace in stagione di salire sul podio di Coppa del Mondo del Big Ai ...Bellissima e soffertissima medaglia d’oro per Flora Tabanelli nello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 di Gangwon, in Corea del Sud: la portabandiera azzurra, dopo aver ...