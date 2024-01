Gangwon 2024 | l’austriaca Hanna Karrer conquista l’oro nello slopestyle femminile dello snowboard

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)alle Olimpiadi Invernali Giovaniliin corso a, in Corea del Sud. Argento per la neozelandese Lucia Georgalli, mentre il bronzo va alla ceca Vanessa Volopichova. Non c’erano azzurre in gara in questa specialità. Nelle qualificazioni, in cui viene dimezzato il novero delle pretendenti al successo finale, passato da venti a dieci, è la seconda ed ultima run a definire la top three: si impone la nipponica Yura Murase con 93.00, davanti alla statunitense Rebecca Flynn, seconda con 84.00, ed alla neozelandese Lucia Georgalli, terza con 83.25. In finale, però, le gerarchie cambiano e ...