Gangwon 2024 | la Cina vince l’ultima medaglia d’oro dello short track

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Cala il sipario sulloalle Olimpiadi Invernali Giovanili di. Nelgara è stata laa conquistare lanella staffetta mista, con il quartetto cinese che si è imposto in finale molto nettamente sugli Stati Uniti (argento) e sul Giappone (bronzo). Quarto posto per il Canada. Una gara che non ha visto l’Italia ai nastri di partenza. Nella prima semifinale era stato il Giappone ad imporsi davanti agli Stati Uniti, con la grande delusione per i padroni di casa della Corea del Sud, solamente quarti. I coreani hanno poi chiuso al primo posto la Finale B. Nell’altra semifinale è stata ovviamente laa chiudere al primo posto, con il Canada secondo e l’Ungheria terza. Il Kazakhstan è stato squalificato.