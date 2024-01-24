Galatasaray-Istanbulspor giovedì 25 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasinda yarin sahasinda Istanbulspor ile karsi karsiya gelecek.Fenerbahçe ile kiyasiya bir zirve yarisi veren Galatasaray'da sakatligini atlatan Mauro Icardi ile Trabzonspor maçinda görev aldigi forvet bölgesinde attigi goller ve yaptigi asistle yildizlasan Wilfr ...Galatasaray ile Istanbulspor, Süper Lig'de 48. kez karsi karsiya gelecek. Iki takim arasinda geride kalan lig maçlarinda Galatasaray'in galibiyetlerde 32-5, gol sayilarinda da 105-41 üstünlügü var.