Galatasaray-Istanbulspor (giovedì 25 gennaio 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si chiude il venitreesimo turno di Superlig turca e tocca al Galatasaray rispondere al Fenerbahce affrontando in casa il fanalino di coda Istanbulspor. Il cimbom è andato a dilagare a Trebisonda vincendo con il punteggio di 5 a 1 una gara mai in discussione, con le doppiette di Zaha e Akturkoglu. Il pareggio del Fenerbahce ha permesso l’aggancio in vetta a quota 54, e un InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting
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Galibiyetten baska düsünce yok Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasinda yarin sahasinda Istanbulspor ile karsi karsiya gelecek. Okan Buruk forvet için kararini verdi! Zaha mi Icardi mi Fenerbahçe ile kiyasiya bir zirve yarisi veren Galatasaray'da sakatligini atlatan Mauro Icardi ile Trabzonspor maçinda görev aldigi forvet bölgesinde attigi goller ve yaptigi asistle yildizlasan Wilfr ... Galatasaray ile Istanbulspor 48. randevuda Galatasaray ile Istanbulspor, Süper Lig'de 48. kez karsi karsiya gelecek. Iki takim arasinda geride kalan lig maçlarinda Galatasaray'in galibiyetlerde 32-5, gol sayilarinda da 105-41 üstünlügü var.
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