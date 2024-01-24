Galatasaray-Istanbulspor (giovedì 25 gennaio 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si chiude il venitreesimo turno di Superlig turca e tocca al Galatasaray rispondere al Fenerbahce affrontando in casa il fanalino di coda Istanbulspor. Il cimbom è andato a dilagare a Trebisonda vincendo con il punteggio di 5 a 1 una gara mai in discussione, con le doppiette di Zaha e Akturkoglu. Il pareggio del Fenerbahce ha permesso l’aggancio in vetta a quota 54, e un InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting
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Galatasaray-Istanbulspor (giovedì 25 gennaio 2024 ore 18 : 00) : formazioni - quote - pronostici
Si chiude il venitreesimo turno di Superlig turca e tocca al Galatasaray rispondere al Fenerbahce affrontando in casa il fanalino di ... (infobetting)
Galatasaray - Istanbulspor: Muhtemel 11'ler Galatasaray'da 4 futbolcu, Istanbulspor maçinin kadrosunda yer alamayacak. Sari-kirmizili takimda sakatligi bulunan ve ayni zamanda sari kart cezalisi olan Abdülkerim Bardakci, geçirdigi ameliyat sonr ... Süper Lig | Galatasaray-Istanbulspor maçi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (Muhtemel 11) Süper Lig 'de çiktigi 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yasayan sari-kirmizili takim, 54 puan topladi. Fenerbahçe'nin ayni puanla liderlik koltugunda oturdugu ligde Galatasaray, av ... Galatasaray - Istanbulspor maçi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda (Muhtemel 11'ler) Trendyol Süper Lig'in 22. haftasinda Galatasaray, Istanbulspor karsisinda galibiyet agirliyor. Bir önceki maçta Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 gibi farkli ...
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