Galatasaray-Istanbulspor giovedì 25 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Galatasaray'da 4 futbolcu, Istanbulspor maçinin kadrosunda yer alamayacak. Sari-kirmizili takimda sakatligi bulunan ve ayni zamanda sari kart cezalisi olan Abdülkerim Bardakci, geçirdigi ameliyat sonr ...Süper Lig 'de çiktigi 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yasayan sari-kirmizili takim, 54 puan topladi. Fenerbahçe'nin ayni puanla liderlik koltugunda oturdugu ligde Galatasaray, av ...Trendyol Süper Lig'in 22. haftasinda Galatasaray, Istanbulspor karsisinda galibiyet agirliyor. Bir önceki maçta Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 gibi farkli ...