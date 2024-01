Gabriel Jesus bannato da un videogioco | spesi 50mila euro | account bloccato

Nell'anticipo della 15ª giornata di Premier League, l' Arsenal vince al 97' per 3 - 4 in casa del Luton Town . In gol Martinelli , Osho , Gabriel Jesus , ... (247.libero)

Problemi "virtuali" per Gabriel Jesus: l'attaccante dell'Arsenal è stato bannato da Counter Strike 2, videogioco di strategia militare, per aver speso 50mila euro in skin e strumenti vari. Con il suo ...Skin e attrezzature da pro gamer per un totale di 50 mila euro. Gabriel Jesus ha violato le policy del suo gioco preferito ed è stato ...Il motivo Gabriel Jesus avrebbe violato delle regole ben precise con il team di Counter-Strike 2 che ha giudicato le tecniche adottate dal fantasista come un imbroglio per alterare le sue prestazioni ...