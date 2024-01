Furto per 30mila euro in casa di un cinese a Trezzano | arrestati tre ladri tra Pavia e Ferrara

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Avevano svaligiato l’abitazione di unsul Naviglio portando via beni per circa. Refurtiva recuperata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, che però non erano riusciti a bloccare i malviventi. I tre, italiani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, accusati diin abitazione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale sono statiieri nelle province diin esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura. I provvedimenti, eseguiti dai carabinieri di Corsico assieme ai colleghi competenti per territorio, arrivano al termine delle indagini avviate nel settembre dello scorso anno dai militari di ...

Potrebbe essere una brutta settimana per Vittorio Sgarbi : la mozione per revocare la sua nomina di sotto segretario arriva oggi in aula . La revoca è ... (metropolitanmagazine)

Difeso dall'avvocato Alessandro Magaraci, è in attesa di comparire davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Il giudice ha adottato il provvedimento confermando l'imputazione provvisoria di ...Un 34enne Narnese, gravato da diversi precedenti e già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un’altra vicenda, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato. L’uomo ...MOIMACCO. Furto all'azienda Natisa a Moimacco: nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 gennaio è stato rubato nella sede in via della Stazione un camion contenente una decina di prototipi di tavoli, ...