Furto nella chiesa di Marina Palmense | due nei guai

Furti in casa purtroppo in costante aumento, come ha confermato Stefano Padovano, criminologo: "Colpi in aumento del 20% in tutta la Liguria tranne che nell'Imperiese, purtroppo può capitare a tutti ...Ripercorriamoli insieme in questo nostro speciale. APPROFONDIMENTO di FEDERICO VASCOTTO — 24/01/2024 Tra un furto di fulmini e un'avventura nell'oltretomba, il mezzosangue Percy Jackson è approdato in ...Denunciato per favoreggiamento anche un terzo complice di Ascoli Piceno. L'indagine della polizia si è basata sul numero di targa dell'auto utilizzata e sulle caratteristiche fisiche dei due ladri già ...