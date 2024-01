Furti in casa | ladra pentita dà 5 consigli per evitarli

Si cammina per rientrare a casa con la luce dei cellulari accesa. E negli ultimi 10 giorni abbiamo avuto 3 furti d’auto e 1 di scooter. Quanto ancora dobbiamo subire Chiedo a voi un sollecito ...TORREANO. Un furto è stato messo a segno in una abitazione nel comune di Torreano. I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono riusciti a introdursi all’interno mettendosi alla ricerca di monili e ...GENOVA -"I furti in casa sono in aumento del 20% in tre province della Liguria su quattro, l'unica eccezione è l'imperiese dove sono stabili forse a causa delle tante seconde case". A lanciare ...