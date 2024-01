Funzionalità AI solo su pochi vecchi Samsung Galaxy | la conferma

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Non giungono buone notizie in merito alla disponibilità delleAI per iantecedenti alla serieS24. Proprio alla presentazione degli ultimi top di gamma, l’attenzione è stata tutta rivolta alle potenzialità dell’intelligenza artificiale in numerosi aspetti dei telefoni. Eppure, chi si aspettava ora un grosso cambiamento per il suo dispositivo datato dovrà far i conti con la strategia di aggiornamento. Non c’era dubbio sul fatto che iS23 ricevessero diverseAI già di scena suiS24 a bordo. Adesso ne abbiamo ladal produttore, come sottolinea anche il sito di settore SamMobile. Allo ...