Funerali Riva | un applauso accoglie il feretro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Una folla immensa ha accolto con unildi Gigial suo arrivo alla basilica di nostra signora di Bonaria, a Cagliari, per idel campione. "Celebriamo lo sportivo e ammiriamo l'uomo. Corri di nuovo in cielo con le braccia alzate come dopo un gol', le parole nell'omelia dell'arcivescovo del capoluogo, monsignor Giuseppe Baturi.

Gigi Riva, l’omaggio di Paola Cortellesi In tanti si stanno interrogando sul motivo dietro la corona a forma di cuore, composta da un centinaio di rose rosse, inviata da Paola Cortellesi ai funerali ...Una folla imponente, almeno 30.000 persone, hanno partecipato ai funerali presso la Basilica di Bonaria in Cagliari per rendere omaggio al mito del calcio italiano: Gigi Riva, scomparso a 79 anni il ...Gigi Riva è morto a 79 anni nella serata del 22 gennaio scorso ... L'ultimo saluto Non solo sportivi al suo funerale, anche politici, religiosi, militari e tanta gente comune, in fila dalla mattina ...