Fu protagonista della promozione in C2 nel 1985 Muore a 70 anni Giuliano Musiello

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il Ravenna piange la scomparsa di, 70appena compiuti, ex centravanti di Roma, Verona e Atalanta in A, Genoa e Foggia in B, ed ex giallorosso a fine carriera. Friulano di Torviscosa,– classe ‘54 – fu grandein C2 dell’85, in un ‘poetico’ tridente d’attacco con Gianluca Baldini e col diciottenne Marco Nappi, che il Cesena aveva ‘battezzato’ troppo gracile.realizzò 4 reti, ma il suo pezzo forte era portare palla e creare gli spazi, appunto, per Nappi, che, di gol, ne segnò 13, e per Baldini, 9. Era l’ultimo Ravenna del presidente Saturno Bucci che, uscito di scena l’anno precedente, fu ‘costretto’ a tornare sui propri passi per la ‘fuga’ del gioielliere novarese Quartaroli, rimasto ...