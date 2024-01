Frode comunitaria nel Sannio | tre arresti e sequestri per oltre 300mila euro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiI finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno dato esecuzione a un decreto di applicazione di misure cautelari personali e reali emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento su richiesta dell’pean Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Napoli nei confronti di tre cittadini italiani, che sono stati posti aglidomiciliari, e nei cui confronti è stato eseguito il sequestro dei conti correnti e delle somme in essi depositate fino alla concorrenza di315.000,00, quest’ultima misura è stata estesa anche alla società beneficiaria del contributo comunitario. L’indagine trae origine da un’attività delegata dalla Procura della Repubblica di Benevento, la quale, in presenza di una ipotesi di reato di competenza della Procurapea, inviava una ...