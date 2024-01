Franco Nero | Evviva Matteo Garrone | Io Capitano da Oscar

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo anni complicati, Asia Argento ha saputo riscattarsi con lo splendido ruolo in La Storia e ha dimostrato che la vittoria di due David di Donatello per la migliore attrice non le é arrivata per caso. Si dice ci sia maretta tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. Tutto sarebbe partirto dalle scene di nudo di lei nel film É stata la Mano di Dio di Paolo Sorrentino. Si aspettano conferme o smentite. A Viva Rai Due, Fiorello: “Domani ti chiama l'ad Sergio e ti dice ‘Alessandro Cattelan vuoi fare Sanremo2025?'.” E Cattelan: “Solo se viene Fiorello. Dimmelo tu, è divertente farlo? Se è divertente sì.” E Fiorello:”Hai 43 anni, è il momento giusto. Io ti vedo bene e sai scegliere la musica.” Ma solo Fiorello ce lo vede a Sanremo… Grande Fratello. Perla “Tre-cani” Vatiero su Stefano Miele detto Honey : “…gli do tempo due settimane qua dentro, di vita proprio... Due settimane”. Ma la gente che ...