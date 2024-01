Francesca Barra | anticipazioni sul libro di Ilary Blasi | “Una bomba inedita”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Manca ormai poco al lancio in libreria di Che Stupida, ildi. La celebre conduttrice è passata dall’assoluto silenzio a un fiume in piena di parole. Il tutto in merito alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. L’Italia si è ampiamente schierata e ora attende che sia un’aula di tribunale a mettere la parola fine, dando risposta a quella che è divenuta un’annosa domanda: chi ha tradito chi? Secondo alcuni ben informati ci sarebbe soltanto da dimostrare chi ha tradito per primo. Dal suo cantoha già avuto modo di esprimersi ampiamente tanto nell’intervista concessa all’amica Silvia Toffanin, a Verissimo, quanto in un documentario apposito su Netflix, dal titolo Unica. In merito all’attesosi è espressa...

