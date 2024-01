FOTO | Cora Jade in ospedale per l’intervento al ginocchio infortunato

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Come vi abbiamo riportato,si è infortunata alin occasione di un match contro la campionessa Lyra Valkyria durante un Live Event di NXT.era tornata in tv nel mese di dicembre dopo un periodo di assenza, ma purtroppo ha rimediato un brutto infortunio che la terrà ferma a lungo. Per lei rottura del legamento crociato anteriore.si opera Dopo il grave infortunio alrimediato in un Live Event di NXT lo scorso 12 gennaio,si trova inper sottoporsi ad intervento chirurgico. La 23enne ha condiviso sui social immagini di lei incon ben visibile il tutore che sta indossando al. Nella didascalia si legge “Si dice che ...