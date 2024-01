FOTO – Adriano celebra la Supercoppa dell’Inter | «Campioni!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’Inter ha vinto l’ottavadella sua storia, la terza consecutiva. Anche l’ex attaccante nerazzurro, sui social, festeggia per il traguardo GIOIA – L’Inter ha vinto laItaliana battendo il Napoli a Riyadh. Soddisfatto ancheche, attraverso il canali social, festeggia il successo della squadra di Inzaghi che ha messo in bacheca l’ottavadella storia nerazzurra, la terza consecutiva. Questo il messaggio dell’ex: «». Di seguito il posthttps://t.co/OKyS3Fg2bV —Imperador (@A10imperador) January 24, 2024 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...