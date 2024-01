Foti | spero Meloni e tutti i leader candidati alle europee

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Ioche siano il 100%" le possibilità che Giorgiasi candidi, "come mi auguro chepolitici scendano in campo. Si tratta di dare un nuovo assetto all'Europa. Sollecitare la partecipazione degli elettori in modo massiccio è un compito che spetta aidi partito. Se anche Salvini dovrebbe candidarsi? Ognuno fa come vuole, il faccio l'invito a". Così il capogruppo di FdI alla Camera Tommasointerpellato dai cronisti fuori da Montecitorio.