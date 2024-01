Formazioni ufficiali Al Shabab-Roma | amichevole 2024

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ledi Al, match valevole comeinternazionale in programma a Riyadh. Dopo il debutto vincente sulla panchina giallorossa all’Olimpico contro il Verona, e in attesa di tornare a giocare in campionato nel fine settimana contro la Salernitana, Daniele De Rossi può sperimentare in questo test contro la formazione araba. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LEAL: in attesa: in attesa SportFace.

La nuova Roma diDe Rossi questo pomeriggio sfiderà in amichevole l'Al-Shabab, club che milita nella Saudi Pro League, massima serie del campionato arabo.La Roma del nuovo allenatore Daniele De Rossi è volata ieri in Arabia Saudita per giocare l'amichevole contro L'AlShabab e farà ritorno all'alba in vista della ...La gara Al-Shabab-Roma non sarà visibile neppure in streaming. Al momento non sono giunte comunicazioni neppure sui canali social ufficiali del club giallorosso.